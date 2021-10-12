Берлин, 12 октября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Учредительное заседание бундестага XX созыва состоится 26 октября — ровно через месяц после минувших парламентских выборов в Германии, сообщили 12 октября в пресс-службе германского парламента.

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Отмечается, что на этой встрече депутаты выберут председателя бундестага, его замов и утвердят порядок дальнейшей работы.

Напомним, 15 октября германский ЦИК огласит окончательные итоги парламентских выборов, состоявшихся в Германии 26 сентября.

На этих выборах консерваторы — блок ХДС/ХСС — уступили первенство Социал-демократической партии Германии. Также в бундестаг прошли «Союз 90/Зелёные», Свободная демократическая партия Германии, «Альтернатива для Германии» и «Левая» партия.