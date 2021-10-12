Москва, , 15:59 — REGNUM Италия намерена продолжать укреплять с Россией «старинный диалог», а также готова к возобновлению торгово-экономического взаимодействия. Об этом 12 октября в приветственном видеообращении заявил новый посол Италии в Москве Джорджо Стараче.

Флаг Италии

«Речь идёт о полномасштабном диалоге, охватывающем политику, культуру, сотрудничество в области высоких технологий», — уточнил дипломат.

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Он отметил, что Россия осуществляет множество стратегических инвестиций в Италии, и объём итальянских капиталовложений в России также весьма велик.

«Но мы должны добиться большего. Не сомневаюсь, что у нас это получится», — подчеркнул Стараче.

Посол указал, что все госучреждения, находящиеся под его руководством, будут как и прежде служить интересам итальянских предпринимателей, помогая им расти на этом рынке.

Дипломат добавил, что Италию и Россию ждут важные проекты в сфере культуры.

«Знаю, что Москва, Санкт-Петербург и другие великолепные российские города будут счастливы принимать у себя итальянские культурные мероприятия, а Италия готова видеть у себя все больше российских культурных проектов», — отметил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, новый посол Италии в РФ Джорджо Стараче приступил к своим обязанностям 1 октября.