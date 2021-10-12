Самара, 12 октября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. 726 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что всего в регионе за сутки выявили 113 065 случаев заражения этой инфекцией. При этом по области скончались 4157 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 25 таких пациентов была констатирована за минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области победили инфекцию 89 759 граждан, в том числе за прошедшие сутки справились с вирусом 144 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 11 октября в регионе за сутки выявили 705 носителей коронавируса.