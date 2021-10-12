Душанбе, 12 октября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Звено штурмовиков Су-25 с российской объединенной военной базы «Кант» в Киргизии переброшено в Таджикистан участия в учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 12 октября сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Минобороны России Су-25

«Звено штурмовиков Су-25 российской объединенной военной базы «Кант», дислоцированной в Киргизской Республике, переброшено в Таджикистан для участия в совместном учении Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что Четыре штурмовика Су-25 вылетели с военной базы «Кант» и приземлились на аэродроме Гиссар под Душанбе.

Кроме того, отмечается, что во время фазы совместного учения КСОР ОДКБ экипажи Су-25 отработают поиск и уничтожение объектов условного противника, и будут обеспечивать огневую поддержку с воздуха мотострелковым, танковым подразделениям в ходе выполнения учебно-боевых задач в условиях горно-пустынной местности.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября военно-морские силы Азербайджана приступили к военным учениям в Каспийском море.