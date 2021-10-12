Санкт-Петербург, 12 октября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. В Ленинградской области активными темпами во всех медицинских учреждениях, а также на предприятиях и в школах идет вакцинация населения от гриппа. На сегодняшний день в регионе привито от этой инфекции 303 020 человек. Об этом 12 октября сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Nikatv.ru Прививка от гриппа

Перед началом сезонного эпидемиологического подъема в регион было поставлено 607 670 доз вакцины против гриппа, из них 521 820 доз — для взрослого населения.

«Мы имеем возможность прививать от гриппа не только взрослых, но и детей. Для этого используется вакцина «Ультрикс квадри» ― ее можно использовать с шестимесячного возраста. Рекомендуем активно прививаться школьникам до начала каникул ― для этого в регионе созданы все условия», ― рассказал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Чиновник также добавил, что для достижения коллективного иммунитета от гриппа в регионе должно быть привито не менее 60% населения, то есть более 1,2 млн человек.

В настоящий момент в Ленинградской области работает более 1,5 тыс. пунктов вакцинации, в которых можно сделать прививку от гриппа, в 111 из них можно также защитить себя и от COVID-19. Между прививками необходимо сделать перерыв в 30 дней.