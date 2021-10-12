Оренбург, 12 октября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. В Оренбургской области завершилась уборка зерновых и зернобобовых культур (кроме кукурузы на зерно). Намолочено 1 млн 499,1 тыс. тонн, средняя урожайность составила 7,9 ц/га, сообщает региональный минсельхоз.

Зерно

Озимых намолочено 784,4 тыс. тонн при средней урожайности 12 ц/га, а яровых зерновых — 714,7 тыс. тонн при средней урожайности 5,7 ц/га. Подсолнечник убран с площади 797,5 тыс. га, намолот составил 735,1 тыс. тонн при урожайности 9,2 ц/га. Валовый сбор озимого рыжика составил 5,8 тыс. тонн, урожайность — 5,3 ц/га. Эту культуру выращивали на площади 11 11 тыс. га.

На сегодняшний день валовой сбор зерновых и зернобобовых (с кукурузой на зерно) составил 1 млн 571,3 тыс. тонн (в первоначально оприходованном весе), при средней урожайности 8,1 ц/га. Как отметили в министерстве, собранный урожай позволит полностью обеспечить регион семенами (473,2 тыс. тонн), фуражом (498,7 тыс. тонн) продовольственным зерном (150,6 тыс. тонн) и отправить на продажу до 392,2 тыс. тонн зерна.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2020 году общий намолот зерна составил 3,9 млн тонн при средней урожайности 14,4 ц/га