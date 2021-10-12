Москва, , 15:56 — REGNUM В бюджете заложено достаточно средств для проведения всех мер социальной политики. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Социальные выплаты, которые финансируются из федерального бюджета, должны быть в 2022 году проиндексированы по фактической инфляции. Обращаю внимание депутатов и правительства на достаточность средств в бюджете для реализации этих целей», — заявил Путин.

«Кроме того, сейчас в соответствии с законом, только материнский капитал прогнозируется по прогнозной инфляции. Предлагаю с 2022 года также перейти также на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год», — указал он.