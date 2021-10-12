Чебоксары, 12 октября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. В Чувашии удалось восстановить численность занятого населения до значений 2019 года. Численность безработных по сравнению с пиком 2020 года снизилась более чем в пять раз, сообщает 12 октября пресс-служба минтруда региона.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Газета с вакансиями

В сентябре 2020 года уровень безработицы в Чувашии составлял 4,9% от численности рабочей силы, в трудоустройстве нуждались 29,7 тыс. человек. В результате принятых мер по восстановлению рынка труда (содействие в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места, помощь в открытии своего дела, бесплатное профобучение, помощь на основании соцконтракта, субчидии для работодателей за найм сотрудников из числа безработных) удалось снизить численность зарегистрированных безработных с 15,4 тыс. человек на начало 2021 года до 5,9 тыс. человек на сегодняшний день. Уровень регистрируемой безработицы снизился с 2,5% до 0,98%.

В органах службы занятости насчитывается в настоящее время порядка 18 тыс. вакансий. С начала текущего года трудоустроено свыше 27 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии безработным жителям работодатели предлагают 61 225 вакансий. На 29 сентября в республике насчитывалось 16 398 официально зарегистрированных в органах службы занятости безработных граждан.

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