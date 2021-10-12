Бишкек, 12 октября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения и социального развития Киргизии вновь будет разделено на два ведомства — минздрав и минсоцразвития. Об этом заявил новый и. о. премьер-министра Акылбек Жапаров на заседании профильного парламентского комитета 12 октября.

Nicolas Raymond Флаг Киргизии

По его словам, также вместо одного министерства экономики и финансов будут воссозданы минфин и минэкономики.

Говоря о причинах, по которым власти республики решили изменить структуру правительства, увеличив количество министерств, Жапаров сообщил, что такое решение принято по результатам анализа работы кабинета министров за девять месяцев.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2021 года власти Киргизии объединили целый ряд министерств и ведомств под предлогом необходимости сокращения количества чиновников.

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