Йошкар-Ола, 12 октября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. В Марий Эл вводятся новые ограничения в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом. Соответствующие изменения внес в указ о режиме повышенной готовности глава республики Александр Евстифеев.

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Так, с 22 октября при посещении учреждений общественного питания, культуры и спорта граждане должны будут предъявлять QR-код вакцинированного (действует в течение 12 месяцев), QR-код переболевшего (действует в течение шести месяцев) или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, срок действия которого составляет 72 часа.

Несовершеннолетним граждан предъявлять QR-код при посещении кафе, столовых, кинотеатров, театров, бассейнов и спортивных центров не требуется.

Также в регионе продлевается режим повышенной готовности до 1 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне власти республики говорили о готовящихся новых ограничениях на фоне тяжелой эпидситуации. При этом обязательная вакцинация отдельных категорий работников в республике была введена еще в июле, план прививок должен был быть выполнен до 25 сентября.