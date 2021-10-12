Москва, 12 октября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Подготовку кадров для лесного хозяйства в России осуществляют около 50 вузов, а ежегодный выпуск по направлению «Лесное дело» составляет более 2000 специалистов. Об этом ИА REGNUM заявил заместитель руководителя Рослесхоза Вячеслав Спиренков.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

По его словам, для обеспечения лесного хозяйства профессиональными кадрами необходимо формирование непрерывной системы лесного образования — начиная от школьных лесничеств и заканчивая профессиональным развитием специалистов лесного хозяйства. «В связи с этим особое внимание Рослесхоз уделяет развитию движения школьных лесничеств, откуда в отрасль приходят молодые кадры, которые вполне осознанно, ещё со школьной скамьи, выбрали свою будущую профессию», — отметил Спиренков.

Он также добавил, что в ведении Рослесхоза также находятся два института повышения квалификации: Всероссийский институт повышения квалификации руководителей и специалистов лесного хозяйства в г. Пушкино Московской области и Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства в г. Дивногорск Красноярского края. На базе указанных институтов ежегодно повышают свою квалификацию и проходят профессиональную переподготовку более 1500 работников лесного хозяйства.