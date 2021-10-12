Москва, 12 октября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили врет относительно своей голодовки. Об этом 12 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

Ранее политик прибыл с Украины на свою историческую родину, но был задержан местными властями и помещен в тюрьму. Основанием стало решение суда, признавшего Саакашвили ранее виновным сразу по нескольким статьям местного законодательства. В ответ на своей арест бывший президент Грузии объявил голодовку, но позже стал принимать в пищу соки и мед.

«Насчет Саакашвили — ну врет ведь, гад. Рожу отожрал, хоть прикуривай. Какая голодовка? Разыгрывает спектакль. Раньше галстуки жевал, сейчас мед пожирает килограммами, но при этом вроде бы голодает», — сказал Коротченко.