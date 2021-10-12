Бишкек, 12 октября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров на своей официальной странице в Instagram дал разъяснения касательно отставки кабинета министров и причин, по которым он решил сменить председателя кабинета министров.

President.kg Президент Киргизии Садыр Жапаров

По словам главы государства, «теперь в Киргизии начнет работать устойчивое, стабильное правительство».

«Не теряя времени, в соответствии с конституцией я направил кандидатуры в новый состав кабинета министров на согласование в парламент. Я с февраля наблюдал за работой каждого руководителя», — написал он.

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Президент заявил, что предложил назначить министра экономики и финансов Акылбека Жапарова на должность главы правительства, поскольку рассчитывает, что тот сможет наладить более эффективное пополнение госказны.

«Мы договорились с Акылбеком Жапаровым. Он дал слово, что бюджет текущего года завершит в 280 млрд сомов (236,5 млрд рублей), а в следующем году в 400 млрд сомов (337,9 млрд рублей)», — пояснил он.

Также глава государства отметил, что «примет меры», если новый премьер-министр не сможет выполнить обещание по поводу доходов республиканской казны.

«Хочу сказать нашим гражданам, которые критикуют его прошлую деятельность, обвиняя в «неблаговидных» делах. В мое время каждый его шаг, каждое его действие будут под моим личным контролем. Для этого у меня хватит и сил, и времени», — резюмировал президент Жапаров.

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