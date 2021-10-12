Москва, , 15:50 — REGNUM Расходы на социальную политику является важнейшими в федеральном бюджете. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.

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«Крупнейшая бюджетная статья — социальная политика. А это, прежде всего, поддержка семей с детьми, людей старших поколений. На три предстоящих года на эти направления предполагается выделить 41,5 трлн рублей», — заявил Путин.

На развитию экономики и поддержку регионов — 15,1 трлн, на здравоохранение — 10,9 трлн рублей.

«Отмечу, что в законопроектах о федеральном бюджете и бюджетах внебюджетных фондов каждый второй рубль расходов направляется на реализацию социальной политики и на здравоохранение», — указал он.