Тбилиси, , 15:48 — REGNUM Вена выступает за то, чтобы Евросоюз мог контролировать границу Грузии с Абхазией и Южной Осетии с обеих сторон. Об этом 12 октября заявил президент Австрии Александр Ван дер Беллен на пресс-конференции после встречи с посетившей Вену президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Александр ван дер Беллен Bundespraesident.at

Ван дер Беллен отметил, что пока миссия ОБСЕ от ЕС может присутствовать только на территории подконтрольной Грузии. Он считает, что этого недостаточно.

«Мы требуем от России позволить наблюдательной миссии ЕС работать и в Абхазии, и в Южной Осетии», — сказал президент Австрии.

Он добавил, что Австрия с 2008 года участвует в миссии ОБСЕ в Грузии и выступает за то, чтобы Тбилиси установил контроль над двумя соседними республиками.

Напомним, в августе 2008 года, когда Саакашвили был президентом Грузии, грузинские войска напали на Цхинвал и находящихся там российских миротворцев. Для принуждения агрессора к миру Москва ввела в регион дополнительные силы и вынудила грузинских военнослужащих вернуться на места дислокации. После этого Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.