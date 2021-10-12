Бишкек, , 15:47 — REGNUM В отставку отправил главу правительства Киргизии Улукбека Марипова и весь состав кабинета министров страны киргизский президент Садыр Жапаров. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба президента республики.

Садыр Жапаров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент подписал указ «Об отставке кабинета министров Киргизии», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что, согласно этому указу, действующий состав правительства страны отправлен в отставку и его члены будут продолжать исполнение своих обязанностей до формирования нового состава кабинета министров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что долг Киргизии перед Международным валютным фондом сократится на $12,6 млн.