Вашингтон, 12 октября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Компания Microsoft представила эксклюзивные версии консоли Xbox Series X с изображением героев популярных мультфильмов. Об этом 12 октября сообщает издание Game Informer.

Viacom Inc Губка Боб Квадратные Штаны

https://twitter.com/Xbox/status/1447615478805925888

На одной консоли будет изображён Губка Боб Квадратные Штаны, а на второй — Леонардо из Черепашек-ниндзя. Сообщается, что эти версии Xbox Series X не поступят в продажу, а будут разыграны в Twitter.

Обе консоли были созданы в качестве промо-кампании игры Nickelodeon All-Star Brawl. Она посвящена сражениям героев популярных мультфильмов от Nickelodeon.