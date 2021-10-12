Москва, 12 октября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. В лесах Архангельской и Иркутской областей по постановлению правительства РФ осуществляется пилотный проект по государственному лесному контролю. Об этом ИА REGNUM заявил заместитель руководителя Рослесхоза Вячеслав Спиренков. По его словам, Иркутская область была выбрана в качестве пилота по вполне понятным причинам — как многолетний лидер среди регионов по нелегальной рубке леса.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

«Архангельская же область была названа в числе пилотных, как регион максимально показательный для такого рода эксперимента: территория с развитым лесопромышленным комплексом. В сфере лесозаготовок представлены разномасштабные предприятия, от гигантских до малого бизнеса, транспортировка древесины осуществляется всевозможными видами транспорта — очень удобный полигон для отработки новаций лесного законодательства», — пояснил Спиренков.

Он отметил, что основной акцент сделан на дистанционные методы выявления нарушений: «Используя космические снимки за разные периоды времени, дешифрируя информацию, мы выявляем различные нарушения в деятельности лесозаготовительных организаций, причем не только при заготовке древесины, но и при выполнении обязательств по лесовосстановлению, уходу за лесами, обеспечению противопожарного обустройства лесных участков, переданных в аренду».

По словам чиновника, количество выявленных правонарушений и привлечения к ответственности лиц, их совершивших, значительно увеличилось.