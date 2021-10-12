Рим, , 15:45 — REGNUM Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану начал свою работа в режиме видеоконференции, сообщили 12 октября в пресс-службе итальянского правительства.

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«Среди тем, находящихся в центре встречи: срочная гуманитарная помощи афганскому населению, борьба с терроризмом, свобода передвижения внутри страны и открытые границы», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, встречу инициировала Италия, которая сейчас председательствует в G20. Премьер-министр Италии Марио Драги выразил мнение Рима, что народу Афганистана нужна помощь других, богатых стран.