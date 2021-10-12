Москва, , 15:45 — REGNUM Госдума нацелена принимать более качественные законы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках встречи президента РФ с депутатами.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча с Госдумой и Николом Пашиняном: рабочий день Путина – все новости»

«Для нас начало работа — многое значит, причем без раскачки, завтра уже начнут проводить заседания комитеты Государственной думы, состоится заседания Совета Государственной думы, и в четверг мы приступим к законотворческой работе», — сказал Володин.

Он обратил внимание на изменение структуры нижней палаты парламента.

«Комитетов Госдумы стало больше, их стало 32. Но это на самом деле отражает в том числе те полномочия, которые даны Госдуме Конституцией — формирование правительства. По профилю комитеты будут такими же, как профильные министерства в той части, где это было необходимо», — говорит Володин.

«Это позволит нам более эффективно отрабатывать с отраслевыми министерствами вопросы, погружаться в повестку и кончено принимать более качественные законы. Мы на это нацелены в целом», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 12 октября состоялось первое пленарное заседание Госдумы восьмого созыва.