Москва, , 15:44 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 13 октября проведёт встречу с главами спецслужб стран СНГ. Как сообщили в пресс-службе Кремля, встреча состоится в режиме видеоконференции.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Президент России проведёт в формате видеоконференции встречу с главами спецслужб стран СНГ, которые прибудут в Москву для участия в XVII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников Содружества», — уточнили в Кремле.

На встрече будут присутствовать директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и главы делегаций из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

В этот же день глава Российского государства выступил на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН), в котором в формате онлайн примут участие руководители компаний ExxonMobil Даррен Вудс, Daimler AG и Mercedes-Bens AG Ола Каллениус, глава BP Бернард Луни, руководитель TotalEnergies Патрик Жан Пуянне.

С видеоприветствием к участникам обратится президент Анголы Жоау Лоуренсу, председательствующей в конференции ОПЕК в 2021 году. В рамках официальной программы состоится около 30 деловых мероприятий.

Напомним, международный форум «Российская энергетическая неделя» состоится ЦВЗ «Манеж» в Москве с 13 по 15 октября.