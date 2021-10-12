Углич, Ярославская область, 12 октября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. В Ярославской области осудили водителя, который в сентябре 2020 года сбил двух людей на остановке в Угличском районе. Об этом сообщает Ярославский областной суд.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

27 сентября 2020 года в районе полуночи пьяный мужчина, находясь за рулём «Фольксвагена» совершил наезд на 45-летнюю женщину и 44-летнего мужчину.

В результате ДТП женщина скончалась, мужчина был госпитализирован с травмами. Заседание суда по делу прошло 6 октября 2021 года.

«Приговором Угличского районного суда Ярославской области от 6 октября 2021 года Любезнов Анатолий признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость), п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения), окончательно ему назначено наказание в виде 4 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев», — сообщили в суде.

Также частично удовлетворён иск в пользу потерпевшей. С виновника смертельного ДТП взыскали компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.