София, 12 октября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Болгарский Национальный статистический институт (НСИ Госстат) объявил о намерении провести дополнительные работы в рамках завершившейся 10 октября общенациональной переписи населения страны. Об этом передает БТВ со ссылкой на аналитиков.

Болгария

По их словам, в течение ближайших двух недель будут дополнительно проверены данные жителей 14 000 квартир и домовладений по всей стране. Согласно официальным сообщениям, целью акции является установление степени точности уже полученных данных о населении и жилищном фоне, а также устранение возникших при составлении соответствующих анкет ошибок и недочетов.

«На основе контрольных проверок будет создан алгоритм, позволяющий избежать «недоразумений и технических сбоев» при дальнейших исследованиях», — говорится, в частности, в документе НСИ.

Напомним, перепись населения Болгарии проводилась в стране с 7 сентября до 10 октября нынешнего года. Изначально она осуществлялась исключительно в режиме онлайн, однако с 18 сентября к процессу подключились зарегистрированные эмиссары Госстата Болгарии. Ранее предполагалось, что из-за низкой социальной активности соответствующие работы будут продлены на неопределенный срок.

По предварительным данным, к концу дня 10 октября в Болгарии были проверены анкеты 5 775 000 человек. Окончательные итоги переписи будут объявлены в декабре 2021 года.