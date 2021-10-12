Москва, 12 октября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Низкие доходы граждан — это главная угроза стабильному развитию страны. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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«Главный наш враг, угроза для стабильного развития, для демографического будущего — это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей. В ближайшие годы нам необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми, начиная с того момента, когда будущая мама ещё только ждёт появления малыша, и вплоть до окончания ребёнком школы», — заявил Путин.

«Мы эту программу начали формировать, действуем поэтапно, постепенно, обеспечивая каждый шаг возможностями безусловного финансирования. Вот так прошу действовать и дальше и по другим вопросам», — указал он.