Пекин, 12 октября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. В сети появилась фотография салона нового седана Changan Uni-V. Снимок размещен на портале Mouldu.

Mouldu Салон Changan Uni-V

Автомобиль получит трапециевидный сенсорный дисплей, который будет расположен выше центральной консоли. Компактная цифровая панель приборов находится под лобовым стеклом.

Changan Uni-V оснащен компактным рычагом переключения передач. В отделке сидений и боковых панелей была использована алькантара.

Длина модели составляет 4680 мм, ширина — 1838 мм, а высота — 1430 мм. При этом размер колесной базы равен 2750 мм.

Под капотом новинки находится 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом. Его мощность составляет 188 лошадиных сил. Также будет версия с 2,0-литровым мотором.

Ранее стало известно, что компания Ford представит в Китае в ближайшие месяцы новую версию Equator под названием Sport.

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