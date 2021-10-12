Москва, 12 октября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Евросоюз не станет сейчас оказывать значительную помощь Украине, поскольку сам испытывает серьезные трудности. Об этом 12 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Что касается саммита Украина-ЕС. Это встреча попрошайки голодной с богатыми европейские странами», — сказал Коротченко.

По его словам, рассчитывать на какие-то значимые дивиденды от его проведения Киеву не стоит. Максимум, что его ожидает от представителей Евросоюза — это обещания дальнейшей поддержки.