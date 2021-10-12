Ярославль, 12 октября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы недовольны исполнением госпрограммы «Формирование современной городской среды». Ход работ обсудили на заседании комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог.

«Благоустройство» в Ярославле

Всего за счёт федеральных средств в области должны были привести в порядок 108 дворов и 47 общественных территорий.

«Что будем делать с теми объектами, которые на сегодня не сданы? И на которых, как говорят в народе, еще конь не валялся. Порядка 20 объектов. Это касается и Ярославля. Народ говорит, лучше бы не делали. Получается не хорошее сделали, а только плохое», — сказал председатель комитета Николай Бирук.

В настоящее время не завершены работы в 16 дворах и 7 общественных территориях. Глава департамента ЖКХ областного правительства Мария Сачкова обвинила в произошедшем нерадивых подрядчиков.

«Конкретно один подрядчик как аффилированное лицо от трех организаций выступил, заключил контракты в муниципальных образованиях, работы были сорваны. Муниципальным образованиям пришлось переторговывать данные объекты, сроки затянулись. Но реализация всех объектов должна быть завершена до 1 ноября. Соответственно по срокам по территориям, которые не завершены, все под контролем. Мы считаем, что мы к этому сроку успеем и возврат денежных средств в федеральный бюджет произведен не будет», — сказала и.о. директора департамента ЖКХ и регулирования тарифов Ярославской области Мария Сачкова.

Депутаты предположили, что недобросовестным подрядчикам кто-то помог выиграть конкурсы.

«Что касается королей и королев госзаказа, которые заходят, это уже ни в какие рамки не идет. Мне кажется здесь исполнительная власть должна быть ответственна за это все. Здесь похоже на сговор какой-то. Чтобы этих королей и королев больше не было», — заявила депутат Елена Кузнецова.

Кроме областного центра, проблемы есть в Тутаеве, Переславле и Пошехонье. В Ярославле особенную обеспокоенность вызывает проект «Озёрная гривка». Мэрия города обещает завершить там работы в текущем году.