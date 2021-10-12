Джакарта, 12 октября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Министерство образования, культуры, исследований и технологий Индонезии предоставило квоту на интернет 26,6 млн преподавателей и студентов, сообщает Kompas.

World Bank Photo Collection Индонезийские студенты-медики

Помощь была предоставлена учителям и студентам для поддержки образовательного процесса.

Число получателей помощи увеличилось на 2,2 млн человек по сравнению с сентябрем 2021 года. В прошлом месяце квоту на интернет получили 24,4 млн пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Польши в Индонезии поблагодарило правительство за успешную реализацию мер по сокращению всплеска случаев COVID-19 в стране.