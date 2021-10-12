Оренбург, 12 октября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. В кафе Оренбурга конфликт между посетителями вылился в стрельбу. Один человек ранен и госпитализирован, сообщили 12 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Разбитая бутылка, на которой обнаружена криминалистическая дактилоскопическая информация

По данным ведомства, участниками ссоры стали трое мужчин. Во время конфликта двое молодых людей напали на оппонента: один выстрелил из травматического пистолета сначала дважды в воздух, а затем в ногу мужчины; второй ударил мужчину по лицу бутылкой из-под водки, после чего последний потерял сознание. Пока очевидцы вызывали скорую помощь, злоумышленники скрылись.

В настоящее время совершившие нападение задержаны и доставлены в отдел полиции. Пострадавший мужчина с переломом основания черепа, ушибом головного мозга и раной ноги госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).