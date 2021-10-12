Москва, 12 октября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Тестирование модернизированной ЛесЕГАИС в России длилось всего полгода — с 1 января по 30 июня 2021 года и в нём принимали участие ограниченное количество пользователей. Об этом ИА REGNUM заявил заместитель руководителя Рослесхоза Вячеслав Спиренков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

Создание и модернизация системы ЛесЕГАИС и её тестирование проводились по поручению президента РФ для декриминализации лесного комплекса. Тестирование позволило задать любые вопросы федеральным властям, которые накопились у лесопользователей. В итоге разработаны подробные пошаговые инструкции по работе с новым функционалом. Это позволило перейти на работу по новым правилам плавно и с минимальными рисками, пояснили в ведомстве.

С 1 июля 2021 года модернизированная по результатам эксперимента ЛесЕГАИС работает на постоянной основе в масштабах всей страны. С 1 января 2022 года планируется к запуску обновленная версия ЛесЕГАИС. Предполагается, что внедряться она будет аналогичным способом.