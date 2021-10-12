Самара, 12 октября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Глава Самарской области Дмитрий Азаров внес изменения в постановление о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия людей в связи с распространением коронавируса. Соответствующий документ опубликован 12 октября на сайте областного правительства.

Летнее кафе

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Так, согласно постановлению, в регионе рестораны, кафе, столовые и другие предприятия общественного питания должны работать при заполняемости залов не более 50% целый рабочий день.

С 15 октября 2021 года совершеннолетние граждане допускаются в фуд-корты при торговых центрах при предъявлении ими на входе паспорта и документа (QR-кода) о вакцинации или перенесенном заболевании.

В Самарской области запретили проводить соревнования и спортивные мероприятия среди детей. При этом оперативные штабы муниципальных образований наделили правом приостанавливать предоставление услуг организациями физкультуры и спорта детям.

Помимо этого, в регионе приостанавливают действие социальных карт для жителей старше 65 лет, за исключением лиц, у которые имеется сертификат о вакцинации или документ о перенесенном заболевании. При этом жителям предоставят неиспользованные поездки в другие периоды.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области намерены развернуть еще почти 200 инфекционных коек.