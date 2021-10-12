Кишинёв, , 15:34 — REGNUM В Кишинёве с 15 по 17 октября состоится международный фестиваль фильмов, касающихся вопросов ЛГБТ. Анонс мероприятия был размещен на сайте кинофестиваля.

Кино Tobias Wrzal

«В программе фестиваля художественные, документальные, анимационные, короткометражные и полнометражные фильмы из Румынии, Швеции, США и Нидерландов», — говорится в объявлении.

Депутат парламента Молдавии от Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя в соцсети Facebook назвал это событие «первым достижением» Майи Санду на посту президента республики. Он отметил, что ранее предупреждал о подобном.

«В Кишинёве пройдет кинофестиваль ЛГБТ! Пока что посещение добровольное, как и вакцинация, — написал Цырдя. — Мы предупреждали, вы смеялись».

Политик напомнил, что недавно парламентское большинство, представленное партией «Действие и солидарность», основанной Санду, в первом чтении ратифицировало Стамбульскую конвенцию.

Стоит отметить, что положения Стамбульской конвенции, принятой в мае 2011 года, вызывают споры. В России её не ратифицировали. Общественные движения, выступающие в защиту традиционных ценностей отмечают, что под «ширмой» защиты женщин документ внедряет механизмы разрушения семьи.

Турция ранее присоединилась к конвенции, но в марте 2021 года президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стамбул выходит из этого соглашения. Он заявил, что конвенция направлена на приравнивание гомосексуализма к норме.

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