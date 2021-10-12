Встреча с Госдумой и Николом Пашиняном: рабочий день Путина – все новости
Путин поручил в течение месяца разработать дополнительные меры поддержки россиян в условиях повышенной инфляции
Путин поручил в течение месяца разработать дополнительные меры поддержки россиян в условиях повышенной инфляции.
Президент России Владимир Путин 12 октября поздравил депутатов Госдумы с началом работы нижней палаты парламента на встрече с ними.
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Курс на обновление депутатов начался по инициативе «Единой России». Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.
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В Госдуме VIII созыва осталось немало депутатов, которые избирались в парламент уже не один раз, и это благоприятный фактор с точки зрения поддержания преемственности. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.
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В Госдуме неизбежны разногласия, однако все дискуссии должны идти в контексте конструктивного межфракционного диалога. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.
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Низкие доходы граждан — это главная угроза стабильному развитию страны. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.
Об этом: Путин назвал главную угрозу стабильного развития России
Госдума нацелена принимать более качественные законы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках встречи президента РФ с депутатами.
Читайте подробнее: Володин рассказал о стремлении Госдумы принимать более качественные законы
Расходы на социальную политику являются важнейшими в федеральном бюджете. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.
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Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов поделился своими впечатлениями от встречи парламентариев и президента РФ.
«Депутатов Госдумы из парламента привезли в Большой Кремлевский дворец на автобусах. Перед посадкой у всех ещё раз измерили температуру. Накануне все сдали три ПЦР-теста… Судя по рассадке и расстановке стульев, президент будет обращаться к парламенту с расстояния не менее 50 метров до первого депутатского ряда», — отметил он в Facebook.
В бюджете заложено достаточно средств для проведения всех мер социальной политики. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.
Читайте подробнее: Путин предложил поменять индексацию материнского капитала
На фоне возросших темпов инфляции в России стали актуальны новые меры социальной поддержки населения. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.
Подробности в материале: Путин поручил разработать новые предложения по социальной поддержке граждан
Партия «Единая Россия» должна проконтролировать реализацию проектов, которые были включены в её программу. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.
Читайте подробнее: Путин напомнил об обязательствах «Единой России» перед избирателями
Любую индексацию материнского капитала нужно поддерживать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Читайте подробнее: В Госдуме поддержали индексацию маткапитала по фактической инфляции
В России необходимо наращивать темпы вакцинации от коронавируса. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.
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Депутаты Госдумы должны сделать всё возможное, чтобы граждане России чувствовали уверенность в завтрашнем дне. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.
Подробности в материале: Путин призвал депутатов ГД укрепить уверенность граждан в завтрашнем дне
Выборы в Госдуму показали уровень оказываемого гражданами доверия власти. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.
Читайте подробнее: Путин поблагодарил граждан России за оказанное доверие власти
Путин на встрече с Пашиняном: мы постоянно находимся в контакте, но личные встречи всегда продуктивнее.
Президент РФ Владимир Путин предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну «сверить часы» в преддверии саммита СНГ.
Частые встречи с президентом РФ Владимиром Путиным свидетельствуют о высокой динамике отношений Армении и России, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.