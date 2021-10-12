Президент РФ Владимир Путин 12 октября проводит встречу с депутатами Госдумы РФ VIII созыва. В ходе встречи российский лидер намерен затронуть ряд тем, в числе которых — экономическое положение населения, ситуация с пандемией коронавируса, социальные проблемы и многое другое. Позднее Путин проведёт встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который приехал в Москву с рабочим визитом. Стороны обсудят реализацию трёхсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Также оба лидера коснутся вопросов двустороннего сотрудничества и укрепления мира и стабильности на Южном Кавказе, а также взаимодействие двух стран в интеграционных объединениях на евразийском пространстве. Подробнее — в трансляции ИА REGNUM.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Путин

15:35 12.10.2021 Путин поручил в течение месяца разработать дополнительные меры поддержки россиян в условиях повышенной инфляции

15:35 12.10.2021 Путин поручил в течение месяца разработать дополнительные меры поддержки россиян в условиях повышенной инфляции.

15:37 12.10.2021 Президент России Владимир Путин 12 октября поздравил депутатов Госдумы с началом работы нижней палаты парламента на встрече с ними. Читайте также: Путин поздравил депутатов с победой на «конкурентных и открытых выборах»

15:38 12.10.2021 Курс на обновление депутатов начался по инициативе «Единой России». Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва. Читайте также:В РФ открыта возможность становиться политиками федерального уровня — Путин

15:38 12.10.2021 В Госдуме VIII созыва осталось немало депутатов, которые избирались в парламент уже не один раз, и это благоприятный фактор с точки зрения поддержания преемственности. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва. Читайте также: Путин назвал условие развития лучших парламентских традиций

15:38 12.10.2021 В Госдуме неизбежны разногласия, однако все дискуссии должны идти в контексте конструктивного межфракционного диалога. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва. Читайте также: Разногласия в парламенте должны вести к сбалансированным решениям — Путин

15:42 12.10.2021 Низкие доходы граждан — это главная угроза стабильному развитию страны. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва. Об этом: Путин назвал главную угрозу стабильного развития России

15:45 12.10.2021 Госдума нацелена принимать более качественные законы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках встречи президента РФ с депутатами. Читайте подробнее: Володин рассказал о стремлении Госдумы принимать более качественные законы

15:50 12.10.2021 Расходы на социальную политику являются важнейшими в федеральном бюджете. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва. Читайте также: «Каждый второй рубль идёт на социальную политику и здравоохранение» — Путин

15:51 12.10.2021 Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов поделился своими впечатлениями от встречи парламентариев и президента РФ. «Депутатов Госдумы из парламента привезли в Большой Кремлевский дворец на автобусах. Перед посадкой у всех ещё раз измерили температуру. Накануне все сдали три ПЦР-теста… Судя по рассадке и расстановке стульев, президент будет обращаться к парламенту с расстояния не менее 50 метров до первого депутатского ряда», — отметил он в Facebook.

15:56 12.10.2021 В бюджете заложено достаточно средств для проведения всех мер социальной политики. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва. Читайте подробнее: Путин предложил поменять индексацию материнского капитала

16:00 12.10.2021 На фоне возросших темпов инфляции в России стали актуальны новые меры социальной поддержки населения. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва. Подробности в материале: Путин поручил разработать новые предложения по социальной поддержке граждан

16:03 12.10.2021 Партия «Единая Россия» должна проконтролировать реализацию проектов, которые были включены в её программу. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва. Читайте подробнее: Путин напомнил об обязательствах «Единой России» перед избирателями

16:07 12.10.2021 Любую индексацию материнского капитала нужно поддерживать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). Читайте подробнее: В Госдуме поддержали индексацию маткапитала по фактической инфляции

16:13 12.10.2021 В России необходимо наращивать темпы вакцинации от коронавируса. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва. Читайте также: Путин призвал депутатов помочь нарастить темпы вакцинации

16:17 12.10.2021 Депутаты Госдумы должны сделать всё возможное, чтобы граждане России чувствовали уверенность в завтрашнем дне. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва. Подробности в материале: Путин призвал депутатов ГД укрепить уверенность граждан в завтрашнем дне

16:23 12.10.2021 Выборы в Госдуму показали уровень оказываемого гражданами доверия власти. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва. Читайте подробнее: Путин поблагодарил граждан России за оказанное доверие власти

16:30 12.10.2021 Никол Пашинян [Kremlin.ru]

17:56 12.10.2021 Путин на встрече с Пашиняном: мы постоянно находимся в контакте, но личные встречи всегда продуктивнее.

17:57 12.10.2021 Президент РФ Владимир Путин предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну «сверить часы» в преддверии саммита СНГ.

17:58 12.10.2021 Частые встречи с президентом РФ Владимиром Путиным свидетельствуют о высокой динамике отношений Армении и России, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.