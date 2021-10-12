Сеул, 12 октября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Игроки GTA Online начали воссоздавать на ролевых серверах испытания из популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Об этом 12 октября сообщает портал Shazoo.

Netflix Южнокорейский сериал «Игра в кальмара»

Для максимально правдоподобного отображения испытаний игроки делятся на три группы: участников, наблюдателей и тех, кто убивает проигравших. При этом все персонажи одеты в узнаваемые костюмы из шоу.

Напомним, что «Игра в кальмара» — это популярный сериал, который недавно стал одним их главных хитов сервиса Netflix. Он посвящён жестоким играм на выживание, в которых люди участвуют за деньги.