Киев, 12 октября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Евросоюз призывает Украину к скорейшему проведению судебной реформы и реформы Конституционного суда страны. Об этом 12 октября говорится в совместном заявлении по итогам состоявшегося 12 октября в Киеве саммита Украина — ЕС.

Украина и ЕС

«Мы подтвердили, что всестороннее и последовательное внедрение судебной реформы остается жизненно важным для укрепления устойчивости Украины и ее будущего успеха», — говорится в документе.

Также указывается, что в связи с этим ЕС приветствовал принятие изменений в украинские законы «О Высшем совете правосудия» (ВСП) и «О судоустройстве и статусе судей», имеющим решающее значение для восстановления работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины.

«Мы подчеркнули необходимость скорейшего внедрения этих реформ и реформы Конституционного суда. Мы также приветствовали восстановление уголовной ответственности за недостоверное декларирование имущества», — добавляется в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что Украина и Европейский союз договорились о запуске стратегического диалога по энергетической безопасности Европы.