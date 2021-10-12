Рязань, 12 октября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Доследственную проверку по информации о нападении безнадзорной собаки на 11-летнего ребёнка в центре Рязани начали в региональном Следственном комитете, сообщили ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе ведомства.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

В СК намерены дать надлежащую правовую оценку действиям должностных лиц администрации города Рязани. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, собаки напали на школьницу 12 октября. Ситуацию взяла на личный контроль детский омбудсмен региона Анжелика Евдокимова.