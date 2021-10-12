Москва, , 15:33 — REGNUM Россия жестко пресечет любую военную провокацию Украины. Об этом 12 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, статья заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева является предостережением Киеву и говорит о готовности России к жестким действиям.

«По Украине у России развязаны руки абсолютно для любых решений. Если киевский режим дернется с любой провокацией, кара последует жесткая и моментально без оглядки на крики из Вашингтона. Именно на это должен обратить внимание Владимир Зеленский (президент Украины — прим. ИА REGNUM)», — сказал Коротченко.

Читайте ранее в этом сюжете: Военный эксперт назвал статью Медведева жёстким предупреждением