«Кара последует жёсткая» — Киев предупредили о развязанных руках Москвы
Москва, 12 октября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Россия жестко пресечет любую военную провокацию Украины. Об этом 12 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Украина
По его словам, статья заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева является предостережением Киеву и говорит о готовности России к жестким действиям.
«По Украине у России развязаны руки абсолютно для любых решений. Если киевский режим дернется с любой провокацией, кара последует жесткая и моментально без оглядки на крики из Вашингтона. Именно на это должен обратить внимание Владимир Зеленский (президент Украины — прим. ИА REGNUM)», — сказал Коротченко.