Москва, 12 октября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Россия жестко пресечет любую военную провокацию Украины. Об этом 12 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, статья заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева является предостережением Киеву и говорит о готовности России к жестким действиям.

«По Украине у России развязаны руки абсолютно для любых решений. Если киевский режим дернется с любой провокацией, кара последует жесткая и моментально без оглядки на крики из Вашингтона. Именно на это должен обратить внимание Владимир Зеленский (президент Украины — прим. ИА REGNUM)», — сказал Коротченко.