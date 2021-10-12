Москва, , 15:31 — REGNUM В Госдуме VIII созыва осталось немало депутатов, которые избирались в парламент уже не один раз, и это благоприятный фактор с точки зрения поддержания преемственности. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.

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«Немало вновь избранных депутатов не один созыв в Госдуме. Это очень важно для успешной законотворческой, законодательной работы, развития лучших парламентских традиций. Преемственность, безусловно, должна быть», — заявил Путин.

«Эти традиции, как известно, хранятся не в кабинетах, не в залах заседаний, а людьми, которые создавали и преумножали эти традиции», — указал он.