Белград, 12 октября 2021, 15:30 — REGNUM Сербия будет закупать столько оружия, сколько это будет необходимо для защиты от потенциальной агрессии, заявил 12 октября президент республики Александр Вучич.
Он добавил, что Сербия продолжит вести себя как свободолюбия, свободная и независимая страна.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вучич заявил, что качество и стоимость отечественной оборонной продукции «конкурирует с мировыми лидерами». Он высказал убеждение, что сербская оборонная промышленность сможет сохранить место на мировом рынке и найти новых партнеров.
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