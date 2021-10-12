Белград, 12 октября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Сербия будет закупать столько оружия, сколько это будет необходимо для защиты от потенциальной агрессии, заявил 12 октября президент республики Александр Вучич.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Мы свободная и независимая страна и закупаем столько оружия, сколько нам надо, чтобы обеспечить себя в случае потенциальной агрессии», — сказал Вучич во время посещения выставка вооружений Partner 2021 в Белграде.

Он добавил, что Сербия продолжит вести себя как свободолюбия, свободная и независимая страна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вучич заявил, что качество и стоимость отечественной оборонной продукции «конкурирует с мировыми лидерами». Он высказал убеждение, что сербская оборонная промышленность сможет сохранить место на мировом рынке и найти новых партнеров.

Читайте также: Вучич открыл выставку вооружений в Белграде