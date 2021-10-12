Киев, 12 октября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Европейский союз и Украина подчёркивают важность «внедрения мер, договорённость о которых была достигнута в ходе «нормандского саммита» в Париже в декабре 2019 года, а также полного выполнения Минских договорённостей». Об этом говорится в совместном заявлении, одобренном 12 октября по итогам 23-го саммита Украина — ЕС. Текст документа опубликован на сайте президента Украины.

President.gov.ua Пресс-конференция по итогам встречи в «нормандском формате»

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«Мы подтвердили нашу полную поддержку усилий «нормандского формата», Трёхсторонней контактной группы, а также ОБСЕ, включая её Специальную мониторинговую миссию в Украине», — отмечено в заявлении, подписанном украинским лидером Владимиром Зеленским, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

При этом участники саммита подчеркнули «ответственность России как стороны конфликта».

«Мы приветствовали конструктивный подход Украины в «нормандском формате» и Трёхсторонней контактной группе и призвали Россию тоже действовать конструктивно и принимать добросовестное участие в переговорах в рамках этих форматов для разрешения конфликта», — указано в документе.

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Также отмечено, что стороны осуждают «нарушение прекращения огня вооружёнными формированиями, поддерживаемыми Россией» и призывают Россию «полностью признать свою ответственность в этом контексте и использовать своё значительное влияние на вооружённые формирования, которые она поддерживает, восстановить всеобъемлющее прекращение огня, выполнить Минские договорённости в полном объёме».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Москва неоднократно заявляла, что Россия никогда не была и не будет стороной конфликта в Донбассе. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это внутриукраинский конфликт.