Лондон, 12 октября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Энтузиаст с ником FgPancake обнаружил в файлах многопользовательской игры Fall Guys: Ultimate Knockout упоминания костюмов персонажей из Halo. Об этом 12 октября сообщает «Игромания».

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По данным FgPancake, в Fall Guys добавят костюмы Мастера Чифа, Гранта и Вождя. Вероятно, выход нового контента будет приурочен к релизу игры на консолях Xbox — его дата пока неизвестна.

Напомним, что Fall Guys: Ultimate Knockout — это соревновательная игра, в которой геймеры проходят различные полосы препятствий на время. Некоторое время назад она попала в Книгу рекордов Гиннесса как «самая скачиваемая игра в сервисе PS Plus за всё время».