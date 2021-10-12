Москва, 12 октября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Политическая система России развивается и отвечает меняющимся запросам общества. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Подтвердили высокое звание парламентских сил КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и ЛДПР. Свою фракцию сформировала и впервые избранная в Госдуму партия «Новые люди», — заявил Путин.

«Всё это доказывает, что политическая система России развивается, отвечает на меняющиеся запросы общества, даёт возможность деятельным, целеустремлённым гражданам стать политиками федерального уровня», — указал он.