Штат Калифорния, США, 12 октября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Компания Honda вывела на трековые испытания новую версию Civic одиннадцатого поколения под названием Si. Видео размещено на YouTube-канале компании.

Honda Испытания Honda Civic Si

Седан Civic Si получит дорожную и трековую версии. На данный момент автопроизводитель тестирует модель на трассе Thunderhill Raceway в Калифорнии.

По данным представителей компании, «серийный Civic Si нового поколения станет самым приятным в управлении Civic Si из всех поколений модели».

По предварительной информации, модель будет создана на той же «тележке», что и обычный Civic. Новое поколение модели теперь построена на модернизированной платформе. Благодаря этому седан имеет более жесткие алюминиевые подрамники, подшипники со сниженным коэффициентом трения и увеличенные втулки.

Пока ничего неизвестно о технических характеристиках спортивной версии Civic Si.

Напомним, Honda Civic нового поколения получила бензиновый турбированный агрегат объёмом 1,5 л мощностью 208 л. с.

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