Йошкар-Ола, 12 октября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 12 октября выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 68 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 20 481 случая, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 19 567 жителей Марий Эл, за последние сутки выписан 81 человек. 630 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончался один пациент ковид-центров, накануне в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 284 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 743 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находится 1491 человек, из них у 1459 — пневмония, 58 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 149 пациентов, при этом госпитализированы 192 жителя Марий Эл.