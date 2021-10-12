Будапешт, 12 октября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Разговоры о том, что Польша собирается выйти из состава Евросоюза, являются ложью и попыткой ослабить сообщество. Об этом 12 октября заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в Будапеште по итогам встречи глав правительств стран Вышеградской четверки (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) с участием президента Египта.

Chancellery of the Prime Minister of Poland Матеуш Моравецкий

«Наша уважаемая оппозиция пытается обвинить нас в том, что мы пытаемся довести до ослабления Польши, Евросоюза путем выхода из ЕС. Это не просто фейк-ньюс. Это еще хуже. Это ложь, которая нужна для того, чтобы ослабить ЕС», — сказал он.

Также Моравецкий добавил, что такого рода заявления основываются на том, что «люди не могут прочесть решения конституционных судов других стран-членов» ЕС, очень похожих на то, что ранее было вынесено польским Конституционным судом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр национальной обороны страны Мариуш Блащак рассказал, что специальный закон для строительства на границе Польши с Белоруссией забора, который должен будет стать защитой от нелегальных мигрантов, готовит польское правительство.