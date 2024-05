Лондон, 12 октября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Уэльская альтернативная рок-группа Manic Street Preachers выпустила клип на новый сингл «Complicated Illusions». Видео доступно для просмотра на официальном YouTube-канале группы.

Клип был сделан для последнего на данный момент трека группы, вошедшего в новый альбом «The Ultra Vivid Lament», который в прошлом месяце возглавил британские чарты, ознаменовав, таким образом, первый альбом группы, занявший лидирующие позиции в чартах за последние 23 года. «Complicated Illusions» описывается группой как «битва между хаосом и спокойствием с плавным величественным лирическим потоком, склоняющимся к чему-то между «More Than This» Roxy Music, «Lodger» Дэвида Боуи и Echo and the Bunnymen.

На данный момент Manic Street Preachers проводят концертный тур по Великобритании.