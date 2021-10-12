Тула, 12 октября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. В Тульской области 12 октября подтверждено 154 новых случая заражения коронавирусом — столько же выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Mzdnr.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Всего в области были зарегистрированы 56 тыс. 335 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 48 тыс. 464 пациента, в том числе 139 человек — за последние сутки.

За весь период скончался 3161 человек. 14 новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.