Москва, , 15:22 — REGNUM Курс на обновление депутатов начался по инициативе «Единой России». Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Все вы без исключения люди деятельные, неравнодушные, уже состоявшиеся, проявившие себя в политике, в общественном служении, в своей профессии», — заявил Путин.

«Такой вектор на обновление задала партия «Единая Россия» — в её составе, в её фракции, которая сохранила конституционное большинство, это 48,5% — тоже почти половина это новые депутаты», — указал он.